Исламиада: Азербайджан завершил четвертый день соревнований 18 медалями

2017-05-15 21:29 | www.apa.az | 3

Сборная Азербайджана завоевала в четвертый соревновательный день IV Игр исламской солидарности 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Как сообщает АПА-Спорт, десять из них приходится на долю спортивной гимнастики. Наша сборная завоевала медали разных достоинств также в соревнованиях по дзюдо, плаванию, тяжелой атлетике.

Таким образом, Азербайджан довел количество наград до 68 (33 золотые, 23 серебряные, 12 бронзовые медали) и уступает в общем зачете лишь Турции (35,31,26). На третьем месте, по-прежнему, находится сборная Узбекистана (6,6,18). На сегодняшний день медалистами стали спортсмены из 24 стран. Радость чемпионства пережили атлеты из 14 стран.