Освещать Игры исламской солидарности в Баку одно удовольствие - иностранные журналисты

2017-05-15 20:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Освещать Игры исламской солидарности в Баку одно удовольствие, сказал в понедельник Trend журналист Iran TV Али Араги.



"Я освещаю все соревнования, проходящие в рамках Игр исламской солидарности в Баку. Сегодня я на гимнастике. Это очень грациозный вид спорта", - сказал журналист.



По словам Араги, ему больше всего нравится спортивная гимнастика.



Журналистка иранской газеты "Хорасан" Сара Аслани, в свою очередь, отметила, что Игры исламской солидарности в Баку очень большой опыт для иранских спортсменов.



"Иранские гимнасты выступают хорошо. Эти соревнования очень хороший опыт для них", - сказала она.



Фотограф Олимпийского комитета Саудовской Аравии Саад Аланази сказал, что условия, созданные в Баку для освещения Игр, дают ему возможность выполнять свою работу на высоком уровне.



"Моя задача - фотографировать интересные моменты на всех соревнованиях в рамках Игр исламской солидарности и посылать их всем изданиям Саудовской Аравии", - сказал он.



Аланази отметил, что до этого он освещал Игры исламской солидарности в разных странах, но Игры, проходящие в Баку, несравнимы с соревнованиями, проведенными в других странах.



Журналист агенства Франс Пресс Джедидиа Корт отметил, что в Баку прекрасные спортивные сооружения.



"Я в первый раз освещаю такое крупномасштабное спортивное мероприятие. Здесь созданы условия на высоком уровне. Очень удобно следить за ходом соревнований с трибун Национальной арены гимнастики", - сказал он.

Французский журналист отметил, что освещение гимнастики имеет для него особое значение, так как его сестра занималась художественной гимнастикой.



"Очень приятно смотреть соревнования по гимнастике. Я с удовольствием вернусь в Баку в будущем для освещения спортивных соревнований", - добавил он.



Журналистка российского агентства "Вестник Кавказа" Мария Сидельникова, в свою очередь, отметила, что Игры исламской солидарности в Баку - это очень интересное и захватывающее зрелище.



"Любопытно, что гимнастика впервые включена в эти соревнования. Многие гимнасты, с которыми мы беседовали, за это очень благодарны. Они надеются, что это будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта в их стране", - сказала она.



Дарья Мелехова, которая также является журналистом агентства "Вестник Кавказа", отметил, что сегодня, проводя эти Игры, Азербайджан находится в центре внимания всего исламского мира.



Менеджер по координации работы иностранных СМИ Эндрю Макменамин отметил, что иностранные журналисты очень довольны условиями, созданными в Баку для освещения Игр.



"На этих Играх я в основном координирую работу СМИ, освещающих гимнастику. Пока никаких проблем не возникало. Все на высоком уровне", - сказал он.



По словам Макменамина, ему особенно нравится художественная гимнастика.



"Азербайджан имеет большой опыт в проведении крупномасштабных спортивных соревнований. Два года назад в Баку на высочайшем уровне прошли первые Европейские игры. И я думаю, что Игры исламской солидарности в Баку - лучшее соревнование из всех", - добавил он.

В понедельник в Национальной арене гимнастики в Баку завершились индивидуальные финалы по спортивной гимнастике на отдельных снарядах в рамках IV Игр исламской солидарности.

Всего было разыграно 10 комплектов медалей.

Шесть комплектов разыграли мужчины в упражнениях на коне, перекладине, кольцах, брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях. От Азербайджана за медали боролись Мурад Агарзаев (вольные упражнения, кольца, опорный прыжок, конь, перекладина), Бенсе Талас (брусья, кольца, конь, перекладина) и Тимур Байрамов (брусья).

Еще четыре комплекта разыграли женщины в опорном прыжке, вольных упражнениях, упражнениях на бревне и разновысоких брусьях. Азербайджан представили в финалах Марина Некрасова (опорный прыжок, бревно), Юлия Иншина (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения) и Екатерина Тишкова (разновысокие брусья, вольные упражнения).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.



(Автор: Ляман Зейналова)