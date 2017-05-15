Азербайджанский боксер Меджидов вышел в полуфинал Исламиады, одержав досрочную победу

2017-05-15 20:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов, выступающий в весовой категории 91+ кг, вышел в полуфинал IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает в понедельник Федерация бокса Азербайджана, в 1/4 финала двукратный чемпиона мира Меджидов одержал победу над представителем Египта Уосри Хафизи. Соперник Меджидова отказался продолжать бой во втором раунде.

В полуфинале азербайджанский спортсмен проведет бой с боксером из Иордании Хуссейном Иашаишем. Поединок состоится 17 мая.

Отметим, что Меджидов стал пятым азербайджанским боксером, вышедшим в полуфинал. До него как минимум бронзовую медаль себе обеспечили Тайфур Алиев (до 56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Тамерлан Абдуллае (69 кг) и Теймур Мамедов (91 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)