Сборная Азербайджана вышла в полуфинал футбольных соревнований Исламиады

2017-05-15 20:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку завершились матчи группы А футбольных соревнований IV Игр исламской солидарности.

В последнем туре сборная Азербайджана встречалась с Марокко. "Милли" было достаточно сыграть вничью для выхода из группы, и сборная смогла справиться с данной целью - 0:0, и Азербайджан сыграет в полуфинале с Алжиром.

В другом матче группы Камерун разгромил Саудовскую Аравию со счетом 3:0 и завершил групповой этап на первом месте. В полуфинале Камерун сыграет со сборной Омана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)