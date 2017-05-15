Азербайджан в группе лидеров медального зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

2017-05-15 21:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По итогам сегодняшнего дня Азербайджан прочно укрепился на втором месте в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Сегодня копилка нашей команды пополнилась девятью золотыми, шестью серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 33 золотые, 23 серебряные и 12 бронзовых медалей. На первом месте Турция с 35 золотыми, 31 серебряной и 26 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Узбекистан с шестью золотыми, шестью серебряными и 18 бронзовыми медалями.