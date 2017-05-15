В Азербайджане объем инвестиций в основной капитал составил более 4,5 млрд манатов

2017-05-15 21:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2017 года общий объем инвестиций в основной капитал из всех финансовых источников для развития экономических и социальных сфер в Азербайджане составил 4533,4 миллиона манатов, что на 3,5 процента меньше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике по итогам четырех месяцев текущего года.

Согласно отчету, из этих средств 2982,0 миллиона манатов было инвестировано в нефтяной, 1551,4 миллиона манатов - в ненефтяной сектор. Объем прямых инвестиций в строительно-монтажные работы в январе-апреле составил 72,7 процента от общего объема вложений. 83,9 процента инвестиций было направленова строительство объектов производственной направленности, 11,2 процента - объектов в сфере услуг, 4,9 процента приходится на строительство жилых домов общей площадью 506,5 квадратных метра.

Из общего объема инвестиций 36,5 процента пришлось на внутренние финансовые источники.

Из общего объема средств, направленных в основной капитал, 72,8 процента составили средства, инвестированные за счет предприятий и организаций, 10,8 процента - банковских кредитов, 10,3 процента - бюджетных средств, 4,4 процента - личных средств населения, 1,2 процента - средств внебюджетных фондов, 0,5 процента - прочих средств.