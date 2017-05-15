В Имишли обнаружено место древнего поселения

2017-05-15 22:05 | www.oxu.az | 3

В Имишли обнаружено место древнего поселения, имеющее 2500-летнюю историю.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, после того, как житель села Гызылкенд Мамедага Рустамов обнаружил серебряные монеты, на территорию были привлечены сотрудники Института археологии и этнографии НАНА.

В ходе продолжавшихся несколько дней археологических раскопок обнаружили место древнего поселения. Обнаруженные предметы, человеческий скелет говорят о том, что исторический памятник относится к периоду Александра Македонского. Рядом со скелетом нашли керамическую посуду и останки животных.

Кроме того, на указанной территории обнаружили глиняную свирель, наконечники для стрел, набор мечей, монеты и др. предметы.

По словам специалистов, названное Зилитепе место древнего поселения имеет 2500-летнюю историю. Они считают, что находка имеет связь с такими местами древнего поселения, как Мухуртепе, Гызылтепе и Бахрамтепе.

Отметим, что место древнего поселения, названное специалистами Зилитепе, охватывает площадь в 4 га.

С.Б.

