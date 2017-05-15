Меркель заявила, что договорилась с Макроном "очень тесно работать вместе"

2017-05-15 21:27 | www.trend.az | 3

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном "очень тесно работать вместе", передает РИА Новости.

"Большая честь для нас, что вы совершили сегодня ваш первый визит к нам, в Германию, в Берлин. Вы видите по числу присутствующих журналистов, что это вызывает интерес. Мы сегодня обменялись мнениями и договорились, что мы будем очень тесно работать", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Макроном в Берлине, обращаясь к новому президенту Франции.