Апелляционный суд приступил к рассмотрению указа Трампа об иммиграции

2017-05-15 22:04 | www.trend.az | 3

Трое судей Апелляционного суда 9-го округа начали в понедельник в Сиэтле (штат Вашингтон) рассмотрение иска властей штата Гавайи, попросивших проверить не противоречит ли конституции указ президента США Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, передает ТАСС. Трансляция из зала заседаний ведется на сайте суда.

В конце марта федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) признал незаконным решение Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции, поскольку, по его мнению, имелись "серьезные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа". Суд согласился с представителями общественных организаций штата, утверждавшими, что указ Трампа наносит ущерб Гавайям, зависящим от туризма, а также наносит ущерб этническому разнообразию населения штата.

На начавшемся заседании представитель Министерства юстиции США Джеффри Уолл отметил, что федеральный суд на Гавайях неверно истолковал действующее законодательство, оставляющее за президентом США право регулировать вопросы иммиграции.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции.