Госдеп США: Режим Асада сжигает заключенных в крематории

2017-05-15 22:31 | www.oxu.az | 4

США обвинили сирийские власти в строительстве крематория в военной тюрьме под Дамаском.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента сообщает Reuters.

По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарта Джонса, американские политики и военные полагают, что крематорий может использоваться для сжигания тел тайно умерщвленных пленных. Вашингтон считает, что в военной тюрьме Седная за последние годы были повешены тысячи человек.

«Основываясь на достоверных источниках, мы можем утверждать, что множество тел были погребены в братских могилах, — объяснил Джонс. — И мы полагаем, что крематорий мог быть построен для того, чтобы сжигать тела убитых, не оставляя свидетельств». По словам дипломата, в ближайшее время США представят международному сообществу все необходимые доказательства.

Джонс также прокомментировал создание зон деэскалации в Сирии. «Учитывая провал прошлых попыток перемирия, у нас есть основания отнестись к этой инициативе со скепсисом, — отметил дипломат. — Асад должен прекратить все боевые действия против оппозиции и гражданских лиц, а ответственность за соблюдение этих условий должна нести Россия».

С.Б.

