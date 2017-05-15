Очень рад, что принес еще одну медаль в копилку Азербайджана на Играх исламской солидарности - Мурад Агарзаев

2017-05-15 22:48 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Очень рад, что принес еще одну медаль в копилку Азербайджана на Играх исламской солидарности, сказал в понедельник журналистам азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев.

"Это очень хорошее чувство завоевать медаль. Моя самая заветная мечта была чтобы прозвучал гимн Азербайджана за мою победу. Очень рад, что добился этого",- сказал он.

По словам Агарзаева, он всегда хотел занять призовое место в вольных упражнениях.

"Я каждый раз попадал в финал, но в финале не получалось завоевать медаль из за некоторых ошибок. Очень рад, что на этот раз выступил хорошо и занял первое место",- добавил он.

По его словам, несмотря на то, что у Турции очень сильная сборная, азербайджанским гимнастам удалось выступить лучше них.

"Недавно, после участия на Кубке мира по спортивной гимнастике, я понял, что даже если мои соперники сильные, это не может помешать мне выступить хорошо",- сказал он.

Агарзаев отметил, что в настоящее время идут подготовки к мировому чемпионату, который пройдет в сентябре.

"Надеюсь, что все будет хорошо. Главный тренер сборной Азербайджана Рза Алиев нас очень поддерживает. Я уверен, что Азербайджанские гимнасты всегда поднимут флаг страны ввысь на разных соревнованиях",- добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)