Медаль на Играх исламской солидарности мотивирует меня на новые достижения - азербайджанская гимнастка

2017-05-15 22:52 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Медаль на Играх исламской солидарности мотивирует меня на новые достижения, сказала в понедельник Trend азербайджанская гимнастка Екатерина Тишкова.

"Я довольна своим выступлением на все сто процентов. Сильная поддержка зрителей мне очень помогла выступить достойно и завоевать медаль",- сказала гимнастка.

Тишкова также надеется на достойное выступление на чемпионате мира, который пройдет в Канаде в сентябре.

"На этих соревнованиях я выступлю с усложнённой программой. Надеюсь выступить достойно",- добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова)