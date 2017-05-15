В Лерике выпал сильный град – ФОТО

2017-05-15 23:00 | www.oxu.az | 4

В Лерикском районе выпал сильный град, пострадали фруктовые деревья и участки

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, отмечается, что град, выпавший на территории Оранд, был размером в 2-3 см. Из-за непродолжительности града, он не нанес крышам построек сильного ущерба.

Наряду с селами, ледяной покров из града наблюдался и в центре. Град нанес ущерб фруктовым деревьям и хозяйственным участкам. Пока последствия природного явления не установлены.

Однако, в районе возникли серьезные проблемы со связью и мобильной сетью. Из-за сильного грома пришлось прибегнуть к вынужденному прекращению подачи электричества на ряде территорий во избежание возможных аварий.

С.Б.

