В Венесуэле семь человек пострадали при разгоне акции протеста

2017-05-15 22:59 | www.trend.az | 4

По меньшей мере семь человек пострадали в понедельник в Венесуэле при разгоне правоохранительными органами очередной антиправительственной акции, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты El Nacional.

Инцидент произошел в штате Карабобо на севере страны.

Несколько человек из числа митингующих задержаны. По данным El Nacional, полиция "без видимых причин" применила против манифестантов слезоточивый газ.

Сторонники венесуэльской оппозиции проводят по всей стране акции протеста, они перекрывают движение по ключевым автомагистралям. В Каракасе, например, демонстранты заблокировали две крупные автодороги.

С апреля в стране идут масштабные манифестации. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека и пострадали около тысячи.