Историческое достижение Шахрияра Мамедъярова

2017-05-15 23:28 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров добился исторического достижения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, он стал первым азербайджанским шахматистом, которому удалось преодолеть рейтинговую отметку 2800.

Мамедъяров в эти дни выступает на Гран-при ФИДЕ. В 4-м туре он победил арабского гроссмейстера Салеха Салема, благодаря чему его рейтинг на данный момент составляет 2801.

Выше стоят лишь четыре шахматиста – Магнус Карлсен, Уэсли Со, Владимир Крамник и Фабиано Каруана.

С.Б.

