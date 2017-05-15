Историческое достижение Шахрияра Мамедъярова
2017-05-15 23:28 | www.oxu.az | 3
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров добился исторического достижения.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, он стал первым азербайджанским шахматистом, которому удалось преодолеть рейтинговую отметку 2800.
Мамедъяров в эти дни выступает на Гран-при ФИДЕ. В 4-м туре он победил арабского гроссмейстера Салеха Салема, благодаря чему его рейтинг на данный момент составляет 2801.
Выше стоят лишь четыре шахматиста – Магнус Карлсен, Уэсли Со, Владимир Крамник и Фабиано Каруана.