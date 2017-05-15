В Баку состоялась презентация V Азиатских игр (ФОТО)

2017-05-15 23:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В понедельник Баку состоялась презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре в Ашхабаде.

Мероприятие было огранизовано посольством Туркменистана в Азербайджане и Государственным комитетом по спорту Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Баку, представители министерств и ведомств Азербайджана, главы национальных олимпийских комитетов Исламских стран, прибывших на IV Исламские игры солидарности, проходящие в эти дни в Баку, и журналисты.

В ходе презентации с приветственной речью выступил 1-ый секретарь (консул) посольства Туркменистана в Азербайджане Батыр Реджепов, который рассказал о подготовке к V Азиатским играм.

Реджепов отметил, что в Туркменистане здоровый образ жизни пропагандируется на государственном уровне.