Тысячи мусульман спасены из осажденной христианами мечети

2017-05-16 00:28 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) эвакуировали в понедельник около тысячи мусульман, которые в течение нескольких дней укрывались в мечети от вооруженных боевиков-христиан, захвативших город Бангасу на юго-востоке страны. Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель миссии Эрве Верхузел, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«В настоящее время мечеть пуста, последние 250 находившихся внутри человек были вывезены», - цитирует Верхузела агентство. Для эвакуации около тысячи находившихся в осаде заложников миротворцам пришлось задействовать вертолет, а также вступить в бой с отрядами вооруженной милиции христиан «Анти-балака», контролирующими Бангасу .

Ситуация в городе обострилась в начале прошлой недели. 8 мая в засаду боевиков попала автоколонна миротворцев, погибли пятеро «голубых касок».

В ночь на 13 мая сотни вооруженных ополченцев-христиан напали на Бангасу, тогда погибли около 30 человек, в том числе миротворец из Марокко. Проживающие в городе мусульмане, спасаясь от погромов, укрылись в мечети, а также клинике гуманитарной организации «Врачи без границ».

ЦАР погрузилась в межконфессиональный конфликт в 2013 году после того, как мусульманская коалиция «Селека» захватила столицу Банги и свергла христианского президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения «Анти-балака», которые начали расправы над мусульманами. Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза.

В марте 2016 г. президентом ЦАР избран христианин Фостен-Арканж Туадера, пообещавший разоружить повстанцев и восстановить конституционный порядок.

С.Б.

