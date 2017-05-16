В Баку произошло ДТП, прекращено движение автотранспорта

2017-05-16 00:49 | www.apa.az | 5

В Баку на проспекте Зии Буньядова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА, с «КамАЗ»-а, перевозившего груз, свалился кузов.

В результате движение транспортных средств на проспекте З.Буньядова в направлении станции метро «20 Января» было прекращено.

На место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции и ОАО «Азеравтойол». Ведутся соответствующие мероприятия по восстановлению движения.