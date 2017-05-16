Очень доволен выступлениями азербайджанских гимнастов на Играх исламской солидарности - главный тренер

2017-05-16 00:53 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - В целом, я очень доволен выступлениями азербайджанских гимнастов на Играх исламской солидарности в Баку, сказал в понедельник журналистам главный тренер азербайджанской сборной по спортивной гимнастике Рза Алиев.

"Первые и вторые дни были немного неудачны для нас. Было много падений. Но сегодня наши гимнасты собрались и выступили достойно. Жаль, что у Мурада Агарзаева прыжок не получился. А на остальных пять снарядов гимнасты сделали то что планировалось. Я очень доволен их выступлениями ",- сказал он.

Говоря о выступлении азербайджанского гимнаста Тимура Байрамова, главный тренер отметил, что поначалу не планировалось включить его в сборную.

"Но он хорошо показал себя на контрольных тренировках. Мы включили его в состав сборной и он получил бронзу на брусьях", - сказал главный тренер.

По его словам планируется участие азербайджанских гимнастов на разных Кубках мира, чтобы проверить себя перед чемпионатом мира, который пройдёт в сентябре в Канаде.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Ляман Зейналова)