В США разбился самолет, есть жертвы

2017-05-16 01:08 | www.apa.az | 2

Небольшой пассажирский самолет бизнес-класса Learjet 35 упал в жилом районе недалеко от аэропорта в городе Титерборо (штат Нью-Джерси), погибли два человека, находившиеся на борту.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в результате авиакатастрофы загорелись несколько зданий и машин.

Самолет следовал из города Филадельфия (штат Пенсильвания) в Титерборо. По данным телеканала NBC, самолет упал в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.