На сирийско-иорданской границе произошел взрыв, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

2017-05-16 01:29 | www.apa.az | 3

Не менее 10 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с лагерем сирийских беженцев Эр-Рукбан, расположенным на границе Сирии и Иордании.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, заминированный автомобиль взлетел на воздух рядом с пропускным пунктом Сирийской свободной армии (ССА). Также отмечается, что несколько человек получили ранения.

В Эр-Рукбане в течение последних нескольких лет концентрируются покинувшие свои дома сирийцы, преимущественно из провинции Дераа. В настоящее время в этом лагере, по неофициальным сведениям, сосредоточено более 75 тысяч человек.

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23:49

Взрыв прогремел близь лагеря беженцев Рекбан на сирийско-иорданской границе.

Как передает АПА ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала террористы взорвали заминированный автомобиль. Есть погибшие, Точное количество раненых и погибших не уточняется.