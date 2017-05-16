В США потерпел крушение самолет бизнес-класса

2017-05-16 01:38 | www.trend.az | 3

Небольшой пассажирский самолет бизнес-класса Learjet 35 упал в жилом районе недалеко от аэропорта в городе Титерборо (штат Нью-Джерси), погибли два человека, находившиеся на борту, передает РИА Новости со ссылкой на представителей местного полицейского управления.

Они указали, что в результате авиакатастрофы загорелись несколько зданий и машин. По данным Федерального авиационного управления США, самолет следовал из города Филадельфия (штат Пенсильвания) в Титерборо.

По данным телеканала NBC, самолет упал в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.