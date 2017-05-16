ООН сообщила о росте числа жертв столкновений на востоке Украины

2017-05-16 02:55 | www.apa.az | 2

Более 170 мирных жителей погибли и получили ранения в результате конфликта на востоке Украины с марта этого года, а общее число убитых за время боевых действий превысило 2 тысячи человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в обнародованном отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), охватывающем период с 1 марта по 30 апреля.

"С марта по 14 мая 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека подтвердило 178 жертв среди мирных жителей (35 убитых и 143 раненых)", - говорится в докладе. По оценкам ООН, "общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек".