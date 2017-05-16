СБ ООН пригрозил КНДР санкциями в ответ на проведенное ракетное испытание

2017-05-16 03:11 | www.trend.az | 2

Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и вновь пригрозил стране санкциями в случае, если она продолжит свои провокационные действия, передает ТАСС.

В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций.

"Члены Совета Безопасности договорились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции", - говорится в документе.