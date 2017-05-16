СБ ООН пригрозил КНДР санкциями в ответ на проведенное ракетное испытание

2017-05-16 03:53 | www.apa.az | 3

Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и вновь пригрозил стране санкциями в случае, если она продолжит свои провокационные действия.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций.

"Члены Совета Безопасности договорились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции", - говорится в документе. Совбез потребовал от КНДР "не проводить новые ракетные и ядерные испытания", а также призвал Пхеньян немедленно продемонстрировать приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. При этом в СБ ООН подтвердили, что нацелены добиваться урегулирования ситуации вокруг КНДР через диалог.

В заявлении подчеркивается, что пуски ракет КНДР усиливают напряженность в регионе и за его пределами. В Совбезе также выразили сожаление в связи с тем, что власти в Пхеньяне тратят средства на создание оружия в то время как граждане страны "испытывают огромную нужду".

КНДР осуществила 14 мая новый пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан- Пукто).