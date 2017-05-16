Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации

2017-05-16 04:03 | www.trend.az | 3

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации с целью поддержки тех инициатив, которые она выдвигала во время избирательной кампании, передает ТАСС. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на странице Клинтон в Twitter.

Новая организация получила название Onward Together. "Мы запускаем Onward Together, чтобы люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах", - написала Клинтон.

На официальном сайте Onward Together говорится, что ее задача заключается в продвижении идей, которые поддержали на состоявшихся президентских выборах почти 66 млн человек, проголосовавших за Клинтон, а также в целом "прогрессивных ценностей". Избирательная кампания экс-госсекретаря проходила под лозунгом Stronger Together. По оценке телеканала Fox News, создание новой организации означает, что "Клинтон официально вернулась в политику".