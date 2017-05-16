Китай выразил заинтересованность в использовании транспортно-логистических возможностей Азербайджана

2017-05-16 04:40 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, находящаяся в Пекине для участия на международном форуме в рамках стратегии "Один пояс - одна дорога", встретилась с заместителем руководителя коммерческого управления Нинся-Хуэйского автономного района Куном Гуохуа и заместителем начальника государственного погранично-пропускного пункта этого района Джу Дуном.

Как сообщили Trend в понедельник в ЗАО, на встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием во всех сферах отношений между Азербайджаном и Китаем. Было отмечено, что договоренности, достигнутые во время государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай в 2015 году, внесли вклад в углубление сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Одним из направлений сотрудничества, которые представляют большой интерес для обеих сторон, является транспортная сфера, в том сфера числе железнодорожный транспорт, грузоперевозки.

Официальные лица Нинся-Хуэйского автономного района, который имеет большое значение в железнодорожных грузоперевозках Китая, выразили желание воспользоваться транспортно-логистическими возможностями Азербайджана, который имеет выгодное географическое расположение. Они отметили, что могут воспользоваться транспортными коридорами, которые проходят через Азербайджан, чтобы транспортировать товары, произведенные в северной части Китая, в Восточную Европу, на Ближний Восток, в том числе в Турцию и Грузию.

Джавид Грубанов подробно проинформировал официальных лиц китайского автономного района о Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортно-логистических возможностях Азербайджана, в том числе о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит кратчайшее железнодорожное сообщение между Европой и Азией, транспортном коридоре Север-Юг.

Глава ЗАО отметил, что Азербайджан может внести большой вклад в реализацию инициативы Китая"Экономический пояс Шелкового пути", которая предусматривает углубление экономических отношений между странами, расположенными на историческом Шелковом пути.

Гурбанов также отметил, что Азербайджан готов оказать любую помощь китайской стороне по транспортировке грузов через Азербайджан и пригласил делегацию Нинся-Хуэйского автономного района посетить с визитом в Азербайджан для обсуждения связанных с этим вопросов.

(Текст: Талех Агавердиев)