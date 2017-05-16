В США на Алеутских островах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

2017-05-16 06:56 | www.trend.az | 3

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов (Аляска, США), передает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:31 мск в понедельник землетрясения имел координаты 52.00 градуса северной широты и -173.52 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 52 км юго-восточнее населенного пункта Атка на одноименном острове, примерно в 3 км к югу от берега соседнего острова Амля.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".