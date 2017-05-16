Назван игрок сезона в чемпионате Франции по футболу

2017-05-16 07:00 | www.apa.az | 3

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Как передает АПА, в нынешнем розыгрыше французской «Лиги 1» 30-летний уругвайский футболист провёл 35 матчей, в которых забил 35 голов и отдал три результативные передачи.

Кавани лидирует в гонке бомбардиров французской Лиги 1 сезона-2016/17 и опережает идущего вторым Александра Ляказетта из «Лиона» на девять голов.