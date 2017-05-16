На Играх исламской солидарности Баку-2017 стартуют соревнования по тхэквондо
2017-05-16 08:00 | www.trend.az | 3
БАКУ/Trend/ - Стартует девятый день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.
Сегодня начнутся соревнования по легкой атлетике. Мужчины будут соревноваться в таких дисциплинах, как бег на 100, 400 и 5000 метров, метание диска, тройной прыжок и толкание ядра, женщины же – в беге на 100 и 800 метров, барьерном беге на 400 метров, а также в метании молота и тройном прыжке.
В девятый день соревнований борьба за медали продолжится среди боксеров в весовых категориях до 52, до 64, до 75 и до 81 кг. В этих категориях Азербайджан соответственно представляют Масуд Юсифзаде, Эльвин Исаев, Кямран Шахсуварлы и Рауф Рагимов.
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12:00 - 14:00
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Мужчины - полусредний вес (64 kq)
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Мужчины - полутяжелый вес (кг)
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18:00 - 20:00
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Мужчины - наилегчайший вес (52 кг)
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Мужчины – средний вес (75 кг)
Также сегодня продолжатся соревнования по стрельбе. Мужчины будут соревноваться в таких дисциплинах, как стрельба из трёх положений с дистанции 50 метров, стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и скит (круглый стенд), женщины же поборются за медали только в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с 10 метров.
В девятый день Исламиады пройдут также соревнования по плаванию среди мужчин на дистанции 100 и 800 метров вольным стилем, на дистанции 200 метров баттерфляем, на дистанции 50 метров на спине и 50 метров брассом. Женщины будут соревноваться в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, 100 метров брассом, 50 метров на спине, комплексном плавании на дистанции 400 метров и комбинированной эстафете 4X100 метров.
Сегодняшний день примечателен и началом соревнований по тхэквондо. Среди женщин встречи состоятся в весовых категориях до 46, до 53 и до 57 кг, среди мужчин – в весовых категориях до 54 и до 58 кг. На соревнованиях среди женщин Азербайджан представит Япрак Эриш (до 57 кг), среди мужчин – Гасым Магомедов (до 54 кг) и Физам Мехтиев (до 58 кг).
16 мая также продолжатся соревнования по теннису.
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10:00 - 19:00
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Мужчины - одиночный - 1-й этап
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Мужчины - пары - 1-й этап
Азербайджанская сборная по волейболу проведет встречу с командой из Палестины.
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10:00 - 12:30
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Мужчины – командная групповая игра В6 (Иран - Марокко)
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19:00 - 21:30
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Мужчины – командная групповая игра А6 (Палестина - Азербайджан)
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21:30 - 23:59
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Мужчины – командная групповая игра А6 (Qırğızıstan - Tacikistan)
Также продолжатся групповые игры соревнований по водному поло
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16:30 - 17:30
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Мужчины – командная групповая игра А2-А4 (Индонезия - Иран)
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18:00 - 19:00
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Мужчины – командная групповая игра А3-А5 (Турция - Саудовская Аравия)
Сегодня выявятся победители соревнований по тяжелой атлетике среди мужчин в весовых категориях до 77, до 85 и до 94 кг.
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12:00 - 18:00
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Мужчины - 77 кг
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Мужчины - 85 кг
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Мужчины - 94 кг
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Текст: Талех Агавердиев)