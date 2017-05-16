В Китае грузовик столкнулся с автобусом, погибли 12 человек

2017-05-16 08:35 | www.trend.az | 2

Двенадцать человек стали жертвами столкновения грузовика с автобусом на востоке Китая, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Авария произошла в понедельник вечером на скоростной трассе в городе Интань провинции Цзянси.

В общей сложности пострадали 30 человек, в том числе водитель автобуса. Более 300 медиков оказывали помощь пострадавшим. Полиция задержала водителя грузовика, ведется расследование.