В Баку произошло ДТП: Прекращено движение автотранспорта – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-16 08:37 | www.oxu.az | 3

В Баку на проспекте Зии Буньядова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, с «КамАЗ»-а, перевозившего груз, свалился кузов.

В результате движение транспортных средств на проспекте З.Буньядова в направлении станции метро «20 Января» было прекращено.

На место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции и ОАО «Азеравтойол». Ведутся соответствующие мероприятия по восстановлению движения.

A.M.