В Баку произошло ДТП: Прекращено движение автотранспорта – ФОТО + ВИДЕО
2017-05-16 08:37 | www.oxu.az | 3
В Баку на проспекте Зии Буньядова произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, с «КамАЗ»-а, перевозившего груз, свалился кузов.
В результате движение транспортных средств на проспекте З.Буньядова в направлении станции метро «20 Января» было прекращено.
На место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции и ОАО «Азеравтойол». Ведутся соответствующие мероприятия по восстановлению движения.
A.M.