Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию

2017-05-16 08:45 | www.oxu.az | 3

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации.

Как передает Oxu.Az, соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на странице Клинтон в Twitter.

Новая организация получила название Onward Together. «Мы запускаем Onward Together, чтобы люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах», - написала Клинтон.

На официальном сайте Onward Together говорится, что ее задача заключается в продвижении идей, которые поддержали на состоявшихся президентских выборах почти 66 млн человек, проголосовавших за Клинтон. По оценке телеканала Fox News, создание новой организации означает, что «Клинтон официально вернулась в политику».

A.M.