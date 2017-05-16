На Играх исламской солидарности Баку-2017 стартуют соревнования по тхэквондо и легкой атлетике

2017-05-16 08:52 | www.oxu.az | 4

Стартует девятый день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, сегодня начнутся соревнования по легкой атлетике. Мужчины будут соревноваться в таких дисциплинах, как бег на 100, 400 и 5000 метров, метание диска, тройной прыжок и толкание ядра, женщины же – в беге на 100 и 800 метров, барьерном беге на 400 метров, а также в метании молота и тройном прыжке.

В девятый день соревнований борьба за медали продолжится среди боксеров в весовых категориях до 52, до 64, до 75 и до 81 кг. В этих категориях Азербайджан соответственно представляют Масуд Юсифзаде, Эльвин Исаев, Кямран Шахсуварлы и Рауф Рагимов.

12:00 - 14:00 Мужчины - полусредний вес (64 кг) Мужчины - полутяжелый вес (81 кг) 18:00 - 20:00 Мужчины - наилегчайший вес (52 кг) Мужчины – средний вес (75 кг)

Также сегодня продолжатся соревнования по стрельбе. Мужчины будут соревноваться в таких дисциплинах, как стрельба из трёх положений с дистанции 50 метров, стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и скит (круглый стенд), женщины же поборются за медали только в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с 10 метров.

В девятый день Исламиады пройдут также соревнования по плаванию среди мужчин на дистанции 100 и 800 метров вольным стилем, на дистанции 200 метров баттерфляем, на дистанции 50 метров на спине и 50 метров брассом. Женщины будут соревноваться в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, 100 метров брассом, 50 метров на спине, комплексном плавании на дистанции 400 метров и комбинированной эстафете 4X100 метров.

Сегодняшний день примечателен и началом соревнований по тхэквондо. Среди женщин встречи состоятся в весовых категориях до 46, до 53 и до 57 кг, среди мужчин – в весовых категориях до 54 и до 58 кг. На соревнованиях среди женщин Азербайджан представит Япрак Эриш (до 57 кг), среди мужчин – Гасым Магомедов (до 54 кг) и Физам Мехтиев (до 58 кг).

16 мая также продолжатся соревнования по теннису.

10:00 - 19:00 Мужчины - одиночный - 1-й этап Мужчины - пары - 1-й этап

Азербайджанская сборная по волейболу проведет встречу с командой из Палестины.

10:00 - 12:30 Мужчины – командная групповая игра В6 (Иран - Марокко) 19:00 - 21:30 Мужчины – командная групповая игра А6 (Палестина - Азербайджан) 21:30 - 23:59 Мужчины – командная групповая игра А6 (Кыргызстан - Таджикистан)

Также продолжатся групповые игры соревнований по водному поло

16:30 - 17:30 Мужчины – командная групповая игра А2-А4 (Индонезия - Иран) 18:00 - 19:00 Мужчины – командная групповая игра А3-А5 (Турция - Саудовская Аравия)

Сегодня выявятся победители соревнований по тяжелой атлетике среди мужчин в весовых категориях до 77, до 85 и до 94 кг.

12:00 - 18:00 Мужчины - 77 кг Мужчины - 85 кг Мужчины - 94 кг

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

A.M.