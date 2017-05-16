Компания Enagas привержена реализации проекта TAP

2017-05-16 08:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) обеспечит более устойчивую поставку энергоресурсов в Европу, что соответствует одной из главных целей Евросоюза - достижения энергетической безопасности, сказал Trend источник в испанской компании Enagas, являющейся одним из акционеров проекта.

"Enagas привержена реализации проекта TAP, которая считается ключевой инфраструктурой для Европы. TAP, которая является частью более крупного проекта "Южный газовый коридор", предусматривает доставку газа на рынки Юго-Восточной, а также в перспективе и Северной Европы", - сказали в компании.

Что касается будущей деятельности компании, источник сообщил, что в ближайшие месяцы Enagas продолжит поддержку реализации проекта.

Кроме того, испанская компания содействует получению выгоды для TAP за счет взаимоотношений между акционерами и правительствами заинтересованных стран, добавил источник.

"Enagas является активным акционером проекта TAP. Совместно с другими акционерами в проекте, компания оказывает поддержку консорциуму TAP AG в осуществлении его стратегии, а также в решении основных задач связанных с проектом", - сказали в компании.

Говоря о возможностях дальнейшего расширения сферы деятельности компании, источник отметил, что в настоящее время Enagas сосредоточена на укреплении своих позиций в регионах, где она уже работает.

Трубопровод ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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