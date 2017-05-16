Эрдоган прибыл в Вашингтон

2017-05-16 09:16 | www.oxu.az | 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу США.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, на авиабазе «Эндрюс» главу Турецкого государства встречали представитель Протокольной службы США Розмари Паули и посол Турции в США Сердар Кылыч.

Главу турецкого государства в ходе визита сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишик.

Президент Турции с супругой направились в президентскую резиденцию Блэр Хаус.

У входа в резиденцию собралась группа этнических турок, которые приветствовали президента Турции.

Собравшиеся с флагами Турции несли плакаты с надписями: «Мы любим Турцию», «Остановите террористов PKK-YPG/PYD-ДЕАШ», «Спасибо за поддержку 2,7 миллионов сирийских беженцев», «Не допустим исламофобии».

В рамках визита в США запланированы переговоры президентов Турции и США. Кроме того Эрдоган проведет встречу с представителями бизнес-сообщества, экспертами и лидерами НПО.

Н.О.