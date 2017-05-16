В Баку после дождя снижена скорость движения на дорогах – ФОТО

2017-05-16 09:30 | www.oxu.az | 5

С вечера 15 мая в Баку выпал сильный дождь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, с целью обеспечить безопасное передвижение транспортных средств на проспекте Гейдар Алиев и на участке автодороги Зыхский круг-Аэропорт и обратно, на всех полосах максимально допустимая скорость движения снижена на 20 км/час.

Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупредило об изменении погодных условий в стране. До полудня 17 мая на территории республики погода будет нестабильной, ожидаются дожди. Западный ветер местами временно усилится. Уровень воды в реках поднимется, в горных реках ожидается половодье.

А.С.