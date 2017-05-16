Снизился объем денежных переводов из Азербайджана в Украину

2017-05-16 09:39 | www.oxu.az | 3

В 2016 году денежные переводы из Азербайджана в Украину сократились на 14%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в информации Нацбанка Украины.

Украинцы в прошлом году перевели в свою страну из-за рубежа в общей сложности 5,4 млрд долларов. Эта сумма составляет 5,8% от ВВП и превышает прошлогодний показатель на 5,3%.

По информации, также снизились денежные переводы в Украину из России, Китая и Канады.

Наряду с этим вырос объем денежных переводов из Польши, Израиля и Турции.

У.А.

