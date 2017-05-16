Минобороны о ситуации на фронте

2017-05-16 09:50 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (12 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 122 раза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гаймаглы Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.

