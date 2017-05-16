В США самолет упал на дома – ВИДЕО
2017-05-16 09:55 | www.oxu.az | 4
Небольшой самолет потерпел крушение при посадке в аэропорту Тетерборо в американском штате Нью-Джерси.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.
По его данным, следовавший из Филадельфии самолет Learjet 35 (перевозка до восьми пассажиров) упал на территории жилого квартала в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. Загорелось несколько зданий.
Число людей на борту самолета уточняется. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Н.О.