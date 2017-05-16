Постпред США при ООН призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»

2017-05-16 10:15 | www.apa.az | 3

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима».

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, американская дипмиссия опубликовала на своем сайте заявление, в котором ссылается на распространенное накануне обвинение Госдепартамента в адрес президента САР Башара Асада.

«Асад несет основную ответственность за свою жестокость, но на его союзников в России и Иране также ложится тяжелое бремя. Москва и Тегеран позволяют Асаду похищать и пытать людей, убивать без суда, наносить авиаудары бочковыми бомбами и химическим оружием. Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время России присоединиться к нам», — говорится в заявлении Никки Хейли.

В понедельник, 15 мая, США обвинили сирийские власти в строительстве крематория в военной тюрьме под Дамаском. По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарта Джонса, американские политики и военные полагают, что крематорий может использоваться для сжигания тел тайно умерщвленных пленных. Вашингтон считает, что в военной тюрьме Седная за последние годы были повешены тысячи человек.

Российские власти регулярно подчеркивают, что вопрос о будущем Асада должны решать сами граждане Сирии. При этом в Вашингтоне настаивают на уходе сирийского президента с поста, называя это одним из главных условий налаживания ситуации в стране.

4 мая в Астане Россия, Турция и Иран подписали Меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Предполагается создание четырех зон в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашения, принятые в Астане.