Сегодня более 3 тысяч школьников сдают экзамены

2017-05-16 10:00 | www.oxu.az | 4

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 мая проводит мониторинговый экзамен в 29 городах и районах Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, экзамены пройдут по азербайджанскому языку и математике для учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Нахчывана, Ордубада, Шарура, Гянджи, Шамкира, Гёйгёля, Газаха, Агстафы, Товуза, Мингячевира, Шеки, Габалы, Гаха, Барды, Зардаба, Агдаша, Исмаиллы, Бейлагана, Ширвана, Гаджигабула, Сабирабада, Билясувара, Саатлы, Лянкярана. Джалилабада, Губы и Хачмаза.

В мониторинговом экзамене, который пройдет в вышеперечисленных регионах, ожидается участие 3 438 учеников 117 школ.

Экзамен начнется в 10:00. Сначала пройдет экзамен по математике, затем – по азербайджанскому языку. Экзамен по математике продлится час, по азербайджанскому языку – 45 минут. Мониторинговый экзамен в Баку и Сумгайыте пройдет 23 мая.

A.M.

