Главы МИД стран ЕС обозначил приоритетные темы в отношениях с Баку

2017-05-16 10:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Главы МИД стран — членов Евросоюза на плановом заседании в понедельник обсудили успехи в реализации инициатив по укреплению общей оборонной политики ЕС и отношения с восточными партнерами — Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной и Арменией, сообщает агентство Sputnik.



Главы МИД в Брюсселе обсудили перспективы инициативы "Восточное партнерство", в которую входят эти страны. Общая позиция европейских дипломатов — партнерству быть. Евросоюз также обозначил приоритетные темы в отношениях с Баку, Минском, Тбилиси, Кишеневом, Киевом и Ереваном — это экономическое развитие, государственное управление, вопросы связи, энергетической эффективности, мобильность и контакты между людьми.

Всего за время действия программы странам-участницам Восточного партнерства было выделено со стороны ЕС 3,2 миллиарда евро на реализацию различных программ по развитию. Стороны пообещали представить новый взгляд на развитие инициативы на министерском заседании ЕС и восточных партнеров, которое состоится в июне в Люксембурге, а также саммите данного проекта, который, как ожидается, в ноябре пройдет в Эстонии. Между тем, Беларусь предлагает свою площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграции в Центральной и Восточной Европе. А Минск готовится к проведению летней сессии ПА ОБСЕ.



(Автор: Эльмира Таривердиева )