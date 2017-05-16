Известный бизнесмен спрогнозировал новый финансовый кризис

2017-05-16 10:10 | www.oxu.az | 3

Сейчас мир стоит на развилке. Одна дорога ведет к стремительному экономическому развитию, другая – к нестабильности и хаосу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vestifinance.ru, так считает Мохаммед Эль-Эриан, один из самых известных людей на мировом финансовом рынке, консультирующий бывшего президент США Барака Обаму.

Один из сигналов, которые говорит о проблемах в системе, – это Brexit, считает бизнесмен, другой включает в себя тот факт, что 30% мирового государственного долга торгуется с отрицательной доходностью, то есть инвесторы платят деньги за активы в собственности. Сюда также можно добавить выборы президент Дональда Трампа, выборы во Франции. 18 месяцев назад никто бы не предсказал все эти события.

При этом, по мнению Эль-Эриана, рынки не реагируют негативно на все эти проблемы, так как политики нашли способы замедления опасных процессов, избегая влияния на сами рынки.

В результате мы имеем «медленный Brexit», уверен бизнесмен.

«Мы все еще находимся в стадии паузы, в том числе до и после всеобщих выборов. В дальнейшем рынки будут медленно - и, я подчеркиваю, медленно - начинать высказывать раздражение и начинать уделять больше внимания событиям, чем раньше», - отмечает Эль-Эриан.

По его мнению, это все наследие длительного периода слабого роста и недостаточной открытости. Разрыв в системе накапливается с течением времени, и очень трудно предсказать переломные моменты.

Это суть анализа Эль-Эриана того, почему развитый мир приближается к развилке на дороге.

Неравенство, порожденное нынешним «климатом» слабого роста, имеет три элемента: неравенство в богатстве, доходах и возможностях. Последний из трех – проявленный, например, в высокой безработице среди молодежи во многих странах еврозоны - является самым взрывоопасным элементом.

У.А.

