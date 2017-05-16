В ходе протестов в Венесуэле погибли еще два человека

2017-05-16 10:14 | www.oxu.az | 3

Еще два человека были убиты в понедельник в ходе протестов в Венесуэле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, погибшие — 17-летний юноша и 33-летний мужчина. Один из них получил пулевое ранение, второму в грудь попала граната со слезоточивым газом.

В понедельник венесуэльская оппозиция проводила национальную акцию протеста по всей стране. Всего в ходе протестных меропритяий были задержаны почти 60 человек в пяти штатах страны.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших за это время составило более 40 человек.

Н.О.