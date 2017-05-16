В Баку отметили Международный день семьи (ФОТО)

2017-05-16 10:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку отметили праздник, посвященный Международному дню семьи, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Как известно, этот праздник учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 1993 году.

В ходе мероприятия состоялся концерт. В него вошли классические и эстрадные произведения в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств и музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.

В концертной программе приняли участие Бану Тагиева, Кянан Бабазаде, Мехман Бабаев, Махир Бабаев, Нихад Оруджев, Зулейха Абдуллаева, Мурад Аббасов, Сеид Самедов, Сулейман Махмудов и Нуран Алиева.

Вел концерт студент Азербайджанского государственного экономического университета Ниджат Тарвердиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)