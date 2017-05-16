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Официальный курс маната к мировым валютам на 16 мая

2017-05-16 10:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 мая установлен на уровне 1,7025 и 1,8715 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

16.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7025

1 евро

1 EUR

1.8715

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2616

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1096

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9166

1 бразильский реал

1 BRL

0.5475

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1292

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1523

1 чешская крона

1 CZK

0.0707

1 чилийский песо

1 CLP

0.2547

1 китайский юань

1 CNY

0.247

1 датская крона

1 DKK

0.2516

1 грузинский лари

1 GEL

0.6999

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2187

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1982

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.193

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7106

1 израильский шекель

1 ILS

0.4726

1 канадский доллар

1 CAD

1.2498

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5948

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3945

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0912

1 молдавская лея

1 MDL

0.0918

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.1994

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0449

1 польский злотый

1 PLN

0.4459

1 российский рубль

1 RUB

0.0302

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2178

1 саудовский риал

1 SAR

0.454

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.333

1 турецкая лира

1 TRY

0.4801

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0566

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1941

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0644

100 японских иен

100 JPY

1.4998

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1719

Золото (1 унция)

1 XAU

2099.6933

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.4147

Платина (1 унция)

1 XPT

1595.2425

Палладий (1 унция)

1 XPD

1392.645

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