Официальный курс маната к мировым валютам на 16 мая

2017-05-16 10:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 мая установлен на уровне 1,7025 и 1,8715 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.