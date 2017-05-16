Выступавшая за Азербайджан спортсменка хочет вернуть украинское гражданство

2017-05-16 10:26 | www.oxu.az | 3

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарке Инна Осипенко-Радомская после двух лет выступлений за сборную Азербайджана планирует вернуться домой и в Токио-2020 выступить за сборную Украины, передает Oxu.Az со ссылкой на «Korrespondent».

«Олимпийские игры в Рио были хорошим опытом для меня, Азербайджан также был хорошим опытом, но он уже остался в истории. Думаю, что, если получится, вернусь домой и буду выступать за Украину.

Хочу побороться в Токио уже за свою страну, потому что, знаете, все-таки внутри, в крови оно остается свое. Когда ты там, то ты в принципе на работе. Когда достигаешь результата, то нет того морального удовлетворения, которое ты получаешь, когда стоишь в своих цветах. Поэтому думаю, что в будущем, у меня все сложится», – призналась Инна.

Инна Осипенко-Радомская завоевывала золотую медаль на Играх-2008 в Пекине, а также два «серебра» в Лондоне-2012 и «бронзу» – в Афинах-2004. В составе сборной Азербайджана Осипенко-Радомская завоевала бронзовую награду Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Н.О.