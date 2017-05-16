Успех на Играх исламской солидарности дает стимул к новым победам - азербайджанские гимнастки

2017-05-16 10:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Успех на Играх исламской солидарности дает стимул к новым победам, сказала во вторник журналистам азербайджанская гимнастка Марина Некрасова.

"Я не смогла участвовать в чемпионате Европы из-за травмы и очень огорчилась, руки опустились. Не знала даже смогу ли участвовать в этих Играх. Но большая поддержка тренера мне помогла. Очень рада этим медалям, которые я завоевала на Играх исламской солидарности. Это стимул к новым победам", - сказала она.

Другая азербайджанская медалистка Игр - Юлия Иншина отметила, что для нее каждая медаль по-своему важна.

"Медаль, которую я завоевала на Играх исламской солидарности, также имеет для меня большое значение", - добавила она.

Говоря о выступлениях представителей других стран на Играх, Иншина и Некрасова отметили, что гимнастки из Турции и Узбекистана составили хорошую конкуренцию.

В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики прошел финальный день соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Ляман Зейналова)