Ночные гонки в Баку: BMW владельца ресторана разорвало на части – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-16 10:39 | www.oxu.az | 3

В Хатаинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, двигавшийся по проспекту Нефтчиляр автомобиль марки BMW X5, управляемый Шенликом Шукюровым, 1982 года рождения, врезался на обочине в опору информирующего водителей монитора.

В результате аварии автомобиль разорвало на несколько частей, водитель и пассажир автомобиля, Хатира Бабаева, 1985 года рождения, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщили очевидцы происшествия, попавший в аварию автомобиль соревновался в скорости с другим автомобилем марки Range Rover на проспекте Нефтчиляр, в результате чего случилась авария.

Отметим, что Ш. Шукюров владелец ресторана «Salam Aleykum».

08:55

В центре Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Нефтчиляр автомобиль марки BMW X5, врезался в столб монитора на автобусной остановке.

В результате автомобиль разделился на несколько частей, водитель автомобиля и пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

По словам очевидцев происшествия, водитель попавшего в аварию автомобиля устроил уличные гонки на проспекте Нефтчиляр с автомобилем Range Rover.

A.M.